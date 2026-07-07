7.7.2026 8:26
by Staff Reporter

India’s squad for the Tour of Zimbabwe announced

The Men's Selection Committee has picked India's squad for the upcoming three-match T20I series against Zimbabwe, to be played in Harare.

India’s squad for Zimbabwe: Shreyas Iyer (Captain), Vaibhav Sooryavanshi, Abhishek Sharma, Tilak Varma (Vice-Captain), Ishan Kishan (WK), Shivam Dube, Suryansh Shedge, Rinku Singh, Harsh Dubey, Varun Chakaravarathy, Prince Yadav, Yash Thakur, Ashok Sharma, Mayank Yadav, Prabhsimran Singh (WK).

India’s Tour of Zimbabwe, 2026
No Day Date Match Venue
1 Thursday 23-Jul-26 1st T20I Harare
2 Saturday 25-Jul-26 2nd T20I Harare
3 Sunday 26-Jul-26 3rd T20I Harare

Note: The Selection Committee has named Shivam Dube as a replacement for Nitish Kumar Reddy in India’s squad for the ODI series against England.

India’s updated ODI squad: Shubman Gill (Captain), Rohit Sharma, Virat Kohli, Shreyas Iyer (Vice-Captain), KL Rahul (WK), Ishan Kishan (WK), Washington Sundar, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Prasidh Krishna, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Gurnoor Brar, Shivam Dube

DEVAJIT SAIKIA
Honorary Secretary
BCCI  

Source: India’s squad for the Tour of Zimbabwe announced

Post published in: Cricket

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