India’s squad for the Tour of Zimbabwe announced

India’s squad for Zimbabwe: Shreyas Iyer (Captain), Vaibhav Sooryavanshi, Abhishek Sharma, Tilak Varma (Vice-Captain), Ishan Kishan (WK), Shivam Dube, Suryansh Shedge, Rinku Singh, Harsh Dubey, Varun Chakaravarathy, Prince Yadav, Yash Thakur, Ashok Sharma, Mayank Yadav, Prabhsimran Singh (WK).
|India’s Tour of Zimbabwe, 2026
|No
|Day
|Date
|Match
|Venue
|1
|Thursday
|23-Jul-26
|1st T20I
|Harare
|2
|Saturday
|25-Jul-26
|2nd T20I
|Harare
|3
|Sunday
|26-Jul-26
|3rd T20I
|Harare
Note: The Selection Committee has named Shivam Dube as a replacement for Nitish Kumar Reddy in India’s squad for the ODI series against England.
India’s updated ODI squad: Shubman Gill (Captain), Rohit Sharma, Virat Kohli, Shreyas Iyer (Vice-Captain), KL Rahul (WK), Ishan Kishan (WK), Washington Sundar, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Prasidh Krishna, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Gurnoor Brar, Shivam Dube
DEVAJIT SAIKIA
Honorary Secretary
BCCI
Source: India’s squad for the Tour of Zimbabwe announcedPost published in: Cricket